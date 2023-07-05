Мир 05 июля 2023, 04:07 Кокаин нашли в библиотеке Белого дома — СМИ The Guardian: происхождение найденного в библиотеке Белого дома кокаина расследуют в США Pxhere

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Порошкообразное вещество белого цвета обнаружили в библиотеке Белого дома. Анализ показал, что это кокаин. Теперь Секретная служба США расследует, каким образом запрещенное вещество попало в здание, указала газета The Guardian.

О найденном веществе рассказал пожарный из группы по работе с опасными материалами. После этого объявили повышенную тревогу, из особняка временно эвакуировали персонал, сообщил представитель Секретной службы Энтони Гульельми.

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Расследование «причин и способов», которыми вещество попало в Белый дом, уже проводится, отметил Гульельми. Как уточняется в материале газеты, президент США Джо Байден в это время находился в Кэмп-Дэвиде. Глава государства вместе с супругой Джилл Байден вернулись оттуда утром 4 июля.

В конце июня таможенники нашли 50 килограммов кокаина среди бананов в рефрижераторном контейнере, прибывшем на пост Гавань в Петербурге. По документам, груз везли из африканских стран транзитом через Европу в Узбекистан на морских судах. По факту происшествия возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических веществ. На черном рынке, как отмечалось, партия стоит около 450 миллионов рублей.