Происшествия 29 июня 2023, 10:46 Таможенники нашли 50 килограммов кокаина в бананах в петербургском порту ФТС: 50 кг кокаина нашли среди бананов на таможенном посту в Петербурге пресс-служба ФТС

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Таможенники нашли 50 килограммов кокаина среди бананов в рефрижераторном контейнере, прибывшем на пост Гавань. На черном ранке партия стоит около 450 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте Федеральной таможенной службы.

По документам, груз везли из африканских стран транзитом через Европу в Узбекистан на морских судах. Инспектор таможенной службы выявил наркотики, просканировав контейнер с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. На мониторе отобразились посторонние предметы, спрятанные в скрытой полости холодильной установки. Из обшивки рефрижератора достали 50 брикетов с белым порошком, завернутых в пленку. Экспертиза показала, что это кокаин.

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По факту происшествия возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических веществ (статья 229.1 УК РФ). Максимальная санкция — пожизненное лишение свободы и штраф на миллион рублей либо в размере дохода осужденного за период до пяти лет.