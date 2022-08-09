Клинцевич заявил, что иностранный бизнес всеми силами пытается остаться в РФ

Политик, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что 77,6% иностранных компаний остались работать в России. Об этом написало РИА ФАН.

Как отметил политик, западный бизнес всеми силами старается остаться в России, поскольку понимает, что в случае ухода совершит непоправимую ошибку.

«Сейчас те компании, что не ушли и пытаются сохранить бизнес, понимают, что уход из России — непоправимый шаг. Для многих западных фирм это единственный серьезный рынок. Все равно останутся работать здесь», — добавил он.

По словам Клинцевича, Россия может стать одним из центров политического и экономического влияния в мире.

«Мы справимся, перегруппируемся и, самое главное, исправим очень многие ошибки, которые за последние 30 лет наделали, выстраивая свою экономическую стратегию. Россия должна быть самодостаточной. У нее есть все: ресурсы, люди. Все остальное мы сможем построить, будем торговать ресурсами, которых у нас в избытке. Сегодня Россия имеет колоссальный шанс стать одним из центров политического и экономического влияния в мире», — резюмировал политик.