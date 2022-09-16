Таджикистан и Киргизия не попросят Россию помочь в разрешении конфликта | 360°

Эксклюзив 16 сентября 2022, 13:13 Поделиться Telegram

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Viber Таджикистан и Киргизия не попросят Россию помочь в разрешении конфликта Профессор Князев: Таджикистан, Киргизия отвергают помощь России в разрешении конфликта РИА «Новости»

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Власти Таджикистана и Киргизии не хотят, чтобы в их конфликт вмешивались третьи стороны, в том числе и Россия. Такое мнение высказал эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, доктор исторических наук, профессор, действительный член Русского географического общества Александр Князев в беседе с «360».

Эксперт выразил сомнение, что Киргизия может обратиться за помощью в ОДКБ.

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«Мы неоднократно обращались и к Бишкеку, и к Душанбе с предложением взять на себя функцию некоего арбитра. Тем более это было бы уместно, учитывая, что большинство картографических материалов, которые необходимы при этом урегулировании, связаны с разночтениями в понимании границ со стороны Таджикистана и, соответственно, Киргизии. Наибольший массив этих материалов находится в российских архивах. Российские специалисты могли бы в этом смысле довольно активно поучаствовать и конструктивно», — заявил он.

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По его словам, еще в 2020 году стороны отказались от помощи России.

«Таджикская и киргизская стороны — они полностью отрицают возможность какого-либо участия третьей стороны в этом конфликте. Ситуация в принципе тупиковая», — подчеркнул Князев.

Он напомнил, что конфликт между двумя странами тянется десятилетиями. Накопилось множество проблем, периодически происходит осложнение ситуации. Для эскалации достаточно мелочи. Например, если человек с какой-либо стороны пойдет за водой на спорный участок.

«В сознании населения с обеих сторон сформировался агрессивный национализм, который может проявляться на бытовом уровне», — добавил собеседник «360».

Эксперт также отметил, что стороны открыли огонь незадолго до начала саммита ШОС в Самарканде. Это событие создало негативный фон для мероприятия, но ничем не помешало.

Чуть раньше произошла эскалация и на границе Азербайджана и Армении. Никаких прямых доказательств того, что в этом замешаны третьи, антироссийские силы, нет. Однако такие совпадения настораживают.

«Вполне возможно, в этом задействованы некие структуры наших бывших геополитических партнеров, а ныне, можно сказать, противников. Они располагают и сетями НПО подконтрольными, и местными СМИ. Имеют определенные механизмы влияния на подобные конфликтные ситуации», — сказал Князев.

По его словам, регион в целом очень сложный. Есть внутренние проблемы в Туркмении, Казахстане, Узбекистане.

«В принципе, весь регион — это большая конфликтная зона», — заключил эксперт.

Он отметил, что рвануть может в любом месте в любое время — прогнозировать что-то довольно трудно.

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