Мир 23 декабря 2022, 12:06 Япония предположила, что КНДР запустила ракету с изменяемой траекторией полета Замминистра обороны Японии Тосиро Ино заявил, что ракета КНДР преодолела до 300 км РИА «Новости»

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Северная Корея могла запустить баллистическую ракету с изменяемой траекторией полета. Об этом заявил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино, сообщил ТАСС.

«Мы предполагаем, что ракета могла обладать изменяемой траекторией полета», — сказал Ино.

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Замминистра уточнил, что, по расчетам военного ведомства, максимальная высота полета боеприпаса составила до 50 километров. Ракета преодолела расстояние до 300 километров и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Замминистра подчеркнул, что в связи с произошедшим КНДР выразят решительный протест по линии посольства.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила баллистические ракеты. Предположительно боеприпасы выпустили из района Сунан в Пхеньяне.

В воскресенье, 18 декабря, КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря с интервалом примерно в полчаса.