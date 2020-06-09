КНДР оборвала все линии связи с Южной Кореей

Северной Корее больше нечего обсуждать с властями Южной Кореи, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По его данным, Пхеньян «выключает» все линии связи с Сеулом.

«Пришли к такому выводу, что нам больше не о чем обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование», — приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения агентства.

Накануне, 8 июня, на заседании по обзору работы отделов по южнокорейским делам была подчеркнута необходимость «последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами», отмечено в сообщении.

Рассмотрев поэтапные планы дел с врагами для точного сведения счетов с предателями за их преступления, указано в первую очередь полностью «выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом», отмечается в материале.

Таким образом, с 12 часов 9 июня Северная Корея полностью прервет коммуникационную линию с Южной Кореей.

При этом ранее стало известно, что Пхеньян 8 июня впервые не ответил на звонок с тех пор, как в 2018 году открылся совместный офис связи. В Министерстве по делам объединения двух Корей в Сеуле заявили, что Северная Корея недоступна по гражданской связи.