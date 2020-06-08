Южная Корея не смогла связаться с КНДР по гражданской связи

Южная Корея не смогла дозвониться до КНДР. Пхеньян 8 июня впервые не ответил на звонок с тех пор, как в 2018 году открылся совместный офис связи.

В Министерстве по делам объединения двух Корей в Сеуле заявили, что Северная Корея недоступна по гражданской связи. Об этом рассказал представитель ведомства Йо Санг Ки, которого процитировал «Интерфакс».

«Сегодня утром отделение связи попыталось связаться с Северной Кореей, но Север еще не ответил на этот звонок», — подчеркнул политик.

Представитель министерства обратил внимание, что такое случается впервые. Сеул сделает еще один звонок днем 8 июня, как и было запланировано.

Горячая линия связи военных ведомств обеих сторон работает нормально, уточнил телеканал YTN.

В координационном бюро между властями КНДР и Южной Кореи, которое основали в сентябре 2018 года, стороны созваниваются каждый будний день дважды. Это делается для налаживания гражданских обменов.

На прошлой неделе, напомнило РИА «Новости», Пхеньян пригрозил, что прервет контакты, если Южная Корея продолжит распространять листовки, содержащие выпады против КНДР, над северокорейской территорией.