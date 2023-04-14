Мир 14 апреля 2023, 01:32 КНДР впервые испытала твердотопливную баллистическую ракету «Хвасон-18» — «Ренхап» «Ренхап»: КНДР 13 апреля впервые испытала баллистическую ракету «Хвасон-18» Pxhere

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КНДР в четверг, 13 апреля, впервые испытала новую твердотопливную баллистическую ракету большой дальности «Хвасон-18», сообщило южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на государственные СМИ соседней страны. Об этом написал ТАСС.

Запуском руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын, указано в материале

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Лидер КНДР заявил, что «Хвасон-18» повысит возможности страны при нанесении контратакующего ядерного удара. Как отметило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), северокорейский лидер «выразил удовлетворение результатами запуска».

В ночь на 13 апреля стало известно о запуске КНДР баллистической ракеты в направлении Японского моря. В связи с риском падения ракеты японское правительство объявило эвакуацию в районе самого северного острова Хоккайдо. Однако в скором времени стало известно, что ракета рухнула за пределами экономической зоны Японии.

Этот пуск баллистической ракеты со стороны КНДР стал уже девятым с начала 2023 года.