Мир 13 апреля 2023, 02:29 КНДР произвела запуск баллистической ракеты — СМИ «Ренхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Pxhere

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КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря. Соответствующей информацией поделилось агентство Ренхап, сообщило РИА «Новости».

«Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского — Прим. ред.) моря», — отмечено в сообщении.

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Правительство Японии решило объявить эвакуацию в районе самого северного острова Хоккайдо в связи с риском падения ракеты, выпущенной КНДР. Соответствующее оповещение пришло на телефон корреспондента РИА «Новости». До этого было сообщение о том, что ракета рухнула за пределами экономической зоны Японии. Как позже уточнил телеканал NHK со ссылкой на власти Японии, угрозы падения ракеты КНДР в районе Хоккайдо уже нет.

За 2023 год уже 9-й пуск баллистической ракеты. В прошлом году власти КНДР провели, в общей сложности, 37 пусков баллистических ракет.

КНДР провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса «земля — земля». По данным Центрального телеграфного агентства Северной Кореи, она проходила на высоте 500 метров, указано в сообщении.