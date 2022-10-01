КНДР вновь подряд запустила ракету в Японское море | 360°

Мир 01 октября 2022, 08:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber КНДР вновь подряд запустила ракету в Японское море Ренхап: КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военные Северной Кореи запустили баллистическую ракету в направлении Японского моря. Об этом говорится в сообщении агентства Ренхап.

Пуск ракеты зафиксировала Южная Корея, сейчас специалисты работают над определением скорости, высоты и дальности полета ракеты.

Реклама

КНДР также в четверг и пятницу осуществляла запуск баллистических ракет малой дальности, снаряды пролетели около 350 километров на высоте до 50 километров.

Реклама

Запуски северокорейских ракет проходят на фоне военных учений Японии, США и Южной Кореи.

Ранее замглавы Минобороны Японии Тосиро Ино заявил, что по дипломатическим каналам выразил властям КНДР решительный протест из-за пусков ракет. По его словам, подобные испытания противоречат пунктам резолюции Совбеза ООН.

0 0 0 0 0 0