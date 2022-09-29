Оборонное ведомство Японии выразило протест КНДР из-за пуска ракет | 360°

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Оборонное ведомство Японии выразило протест КНДР из-за пуска ракет

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Заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино выразил протест Северной Корее из-за пуска ракет. Об этом сообщил RT.

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По словам замглавы оборонного ведомства, Япония решительно осуждает ракетные пуски, которые являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

«По дипломатическим каналам через посольство в Пекине мы заявили протест Северной Корее», — добавил Ино.

Япония

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