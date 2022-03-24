Представители РАН заявили о налаживании отноешний России и КНДР из-за ситуации на Украине

Отношения России и КНДР начали стремительно налаживаться. Причиной этого послужила ситуация на Украине. Такой информацией поделился заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист подчеркнул, что и раньше отношения между странами были нацелены на сотрудничество. Из-за коронавируса странам временно пришлось прервать взаимодействие, однако этот фактор являлся временной издержкой.

«КНДР была одной из четырех стран, проголосовавших против резолюции на генассамблеи ООН, осуждающих Россию. Она решительно продолжает нас поддерживать, у нее есть полное понимание причин, которые заставили Россию предпринять эти шаги», — заметил эксперт.