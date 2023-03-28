Мир 28 марта 2023, 05:49 КНДР провела имитацию ядерного взрыва в атмосфере — ЦТАК ЦТАК: КНДР провела имитацию ядерного взрыва в атмосфере при помощи тактических ракет Pxhere

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КНДР провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса «земля — земля». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Имитация ядерного взрыва была осуществлена в понедельник, 27 марта. Она проходила на высоте 500 метров, указано в сообщении.

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Также страна в период с 25 по 27 марта испытала подводный аппарат «Хэил-1», у которого есть возможность нести ядерное оружие. «Хэил-1», по данным агентства, проплыл под водой 41 час 27 минут в Японском море. Протяженность его маршрута составила 600 километров. Под водой аппарат успешно подорвал «испытательный боезаряд».

Северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ядерных материалов оружейного качества для того, чтобы нарастить ядерный потенциал страны. По его словам, расширить производство оружейных ядерных материалов необходимо для того, чтобы полностью выполнить план ЦК партии по увеличению количества ядерного оружия.

Развитие ядерного потенциала КНДР Ким Чен Ын также объяснил защитой суверенитета страны.