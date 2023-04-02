Мир 02 апреля 2023, 07:55 КНДР пригрозила ответить США и Южной Корее на «военные провокации» ядерным оружием ЦТАК: США и Южной Корее надо помнить, что КНДР обладает возможностями ядерной атаки РИА «Новости»

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КНДР сочла военные учения США и Южной Кореи провокациями и предупредила, что они имеют дело с ядерным государством. Комментарий ситуации опубликовало государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.

«США и их сателлитам нужно помнить, что государство, с которым они имеют дело, обладает реальными ядерными ударными возможностями», — отметили в комментарии.

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В нем подчеркнули, что народ и армия не знают пустых слов. Если силы сдерживания войны не подействуют на США и их союзников, то КНДР намерена использовать ядерные вооружения.

Руководство страны осудило военные учения США и Южной Кореи, которые проходили в марте, и предстоящие — с участием Японии.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерных материалов оружейного качества, чтобы нарастить ядерный потенциал страны. Он объяснил развитие ядерного потенциала защитой суверенитета страны.