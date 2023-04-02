02 апреля 2023, 07:55
КНДР пригрозила ответить США и Южной Корее на «военные провокации» ядерным оружием
ЦТАК: США и Южной Корее надо помнить, что КНДР обладает возможностями ядерной атаки
КНДР сочла военные учения США и Южной Кореи провокациями и предупредила, что они имеют дело с ядерным государством. Комментарий ситуации опубликовало государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.
«США и их сателлитам нужно помнить, что государство, с которым они имеют дело, обладает реальными ядерными ударными возможностями», — отметили в комментарии.
Реклама
В нем подчеркнули, что народ и армия не знают пустых слов. Если силы сдерживания войны не подействуют на США и их союзников, то КНДР намерена использовать ядерные вооружения.
Руководство страны осудило военные учения США и Южной Кореи, которые проходили в марте, и предстоящие — с участием Японии.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерных материалов оружейного качества, чтобы нарастить ядерный потенциал страны. Он объяснил развитие ядерного потенциала защитой суверенитета страны.
Ядерное оружие
США
Северная Корея
Южная Корея
Реклама
Реклама