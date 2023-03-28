Мир 28 марта 2023, 03:35 Производство материалов для ядерного оружия увеличат в КНДР Ким Чен Ын приказал увеличить производство материалов для ядерного оружия Пресс-служба Кремля

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Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ядерных материалов оружейного качества для того, чтобы нарастить ядерный потенциал страны. Его процитировало Центральное телеграфное агентство Кореи. (ЦТАК).

«Для полного выполнения плана ЦК партии по увеличению количества ядерного оружия необходимо расширить производство оружейных ядерных материалов и дать толчок к продолжению производства мощного ядерного оружия», — отметил он.

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Лидер КНДР также объяснил развитие ядерного потенциала защитой суверенитета страны. По его словам, республика должна продолжать стремиться к постоянному укреплению ядерных сил.

Несколько дней назад Северная Корея провела испытания нового подводного беспилотника, который способен нести ядерный боезаряд. Власти КНДР заявили, что новое оружие может вызвать «мощное радиоактивное цунами» после взрыва.

По словам Ким Чен Ына решение привести ядерное оружие к состоянию, подходящему для применения, объясняется внешнеполитическим причинами. Усиливается агрессивность врагов КНДР, поэтому стране приходится укреплять механизмы ядерного сдерживания.