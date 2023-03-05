Мир 05 марта 2023, 03:12 КНДР потребовала немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи МИД КНДР призвал ООН потребовать немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи РИА «Новости»

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КНДР призвали ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи. Как отметил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген, они усиливают напряженность на полуострове. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

«ООН и международное сообщество должны будут решительно призвать США и Южную Корею немедленно прекратить свои провокационные высказывания и совместные военные учения», — сказано в заявлении Ким Сон Гена.

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Помимо того, что учения «чрезвычайно накаляют обстановку на Корейском полуострове», замглавы МИД КНДР по делам международных организаций отметил, что они также «безответственно повышают уровень конфронтации».

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Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон — сестра лидера КНДР Ким Чен Ына — ранее заявила о том, что страна может активизировать ракетные пуски в Тихий океан в ответ на действия США. На Корейском полуострове, по ее словам, наблюдается активное движение американских стратегических ударных средств. В Пхеньяне оценивают их влияние на безопасность КНДР. Там также готовы принять соответствующие ответные меры.