КНДР допустила ввод войск в демилитаризованную зону

Северокорейские военные могут вернуться в демилитаризованные зоны, из которых их вывели по межкорейским соглашениям. В КНДР заявили об ухудшении отношений между Севером и Югом.

«План действий» по размещению своих военных рассматривают в Генштабе Корейской Народной Армии, уточнило государственное агентство ЦТАК со ссылкой на соответствующее заявление штаба.

«Наша армия внимательно следит за ситуацией, в которой отношения между Севером и Югом становятся все хуже и хуже», — подчеркнули в КНА.

В КНДР готовятся обеспечить «надежную военную гарантию» любых мер, принятых партией и правительством в связи с происходящим.

Военные рассматривают варианты, когда армию вновь передвинут в демилитаризованные зоны. Войска оттуда вывели после соглашения Север-Юг. Пограничную линию Северная Корея хочет «превратить в крепость» и еще более тщательно следить за военной активностью соседей.

Пхеньян прервал контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи на прошлой неделе. В КНДР решили поступить таким образом после инцидента с пропагандистскими листовками, которые активисты из Южной Кореи забросили на территорию республики.