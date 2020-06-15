КНДР пригрозила Южной Корее возмездием за распространение листовок

Северная Корея пригрозила Южной доведением до конца возмездия за распространение агитационных листовок у границы. Официальный комментарий опубликован в центральной северокорейской газете «Нодон синмун».

В газете отмечается, что Южная Корея должна была принять закон, который запретил бы спектакли с распространением листовок. Там напомнили, что с момента совместного заявления прошло два года, и за это время можно было бы принять уже 10 или 20 подобных законов.

«Ни за что не прощать тех, кто безрассудно касается нашего высшего достоинства — непоколебимая воля нашего народа и воинов Народной армии. Южнокорейским властям ни за что не удастся избежать ответственности за оскорбление нашего священного высшего достоинства, развал отношений Севера и Юга, и придется дорого заплатить за это», — цитирует РИА «Новости» официальное заявление в газете.

Южная и Северная Кореи в 2018 году приняли Пханмунджомскую декларацию и соглашения в военной сфере, в которых договорились отказаться от всех враждебных актов, в том числе от распространения агитационных листовок вдоль демаркационной линии.

Переброской листовок занимаются активисты антисеверокорейских организаций. Они переправляют прокламации на надувных полиэтиленовых баллонах.