Количество задержанных за беспорядки в Казахстане достигло почти 8 тысяч

Почти восемь тысяч человек задержали в ходе массовых беспорядков в Казахстане. Такими данными поделилось МВД страны на сайте правительства.

«Во всей стране задержаны 7939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на двух рынках задержали 207 человек. Изъято пять угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, две единицы гладкоствольного и четыре холодного оружия», — сказано в обращении ведомства.

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после повышения цен на газ в республике. Протестующие вышли на мирные акции, которые позже переросли в беспорядки.

Глава страны Касым-Жомарт Токаев 5 января отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Власти ввели режим чрезвычайного положения по всей стране до 19 января. Также пришлось прибегнуть к помощи миротворцев ОДКБ, которые уже начали свои действия.

Согласно информации ООН, в ходе акций пострадали больше тысячи человек. МВД Казахстана уточнило, что погибли 16 силовиков.