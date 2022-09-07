Кнайсль сообщила, что не вернется в политику | 360°

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Кнайсль сообщила, что не вернется в политику

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что не планирует возвращаться в политику

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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль не представляет себе возвращения в большую политику. Об этом она призналась в интервью ТАСС. Кнайсль добавила, что не ощущала себя политиком и раньше.

«Не могу себе представить возвращения. Я и не чувствовала себя как политик. По одной простой причине: я была независимым экспертом — министром», — отметила она.

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По мнению экс-министра, политик должен заботиться о своем избирательным округе, способствовать увеличению числа голосов за себя, а также принимать участие в написании программы партии, заниматься ее защитой и разъяснением. Ничего из этого в задачи бывшей главы МИД Австрии не входило.

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«Я могла работать как министр-эксперт. И когда надо иметь поддержку государственного аппарата, министерства, это дается очень тяжело», — вспомнила Кнайсль.

Она занимала пост министра с 2017 по 2019 год. После этого вынужденно покинула Австрию из-за угроз расправы. Сейчас живет в Ливане.

Австрия

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