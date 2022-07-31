Европейские государства играют все менее значительную роль с политической точки зрения. Всему виной их невежество и высокомерие, рассказала изданию Asia Times бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием „Реквием по Европе“, потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданной, больше не существует», — признала она.

Кнайсль указала на «укоренившийся евроцентризм», который не позволяет оценить реальный геополитический расклад.

«Мы верим, что настолько велики, что никто не сможет обойтись без нас. <…> Мне кажется, что Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе. И если я права, то действительно ли в интересах Старого Света относиться к Москве как к врагу, склоняя ее на сторону Пекина?» — рассудила экс-министр.

По ее мнению, еще одной причиной кризиса в странах Евросоюза является неэффективное внутреннее управление.

Карин Кнайсль также констатировала, что Европе будет сложно отказаться от российских энергоресурсов.

«Общеизвестно, что уголь, нефть, газ, уран или другие редкие [материалы] из Российской Федерации, которые необходимы для сектора возобновляемых источников энергии, не могут быть легко заменены. Это занимает некоторое время. Что касается газа, то его замена занимает от трех до пяти лет», — пояснила Кнайсль.