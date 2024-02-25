Мир 25 февраля 2024, 14:47 «Клочок земли захватить». Лукашенко рассказал о планах белорусской оппозиции Лукашенко заявил, что оппозиция хочет захватить часть Белоруссии Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Белорусская оппозиция намерена захватить в стране клочок земли и ввести туда войска НАТО. Об этом рассказал президент Александр Лукашенко. Его процитировало РИА «Новости».

По словам главы государства, речь идет о Кобринском районе и городе Малорите.

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«Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска», — отметил Лукашенко.

Днем 25 февраля стало известно, что белорусский лидер собирается участвовать в выборах президента в 2025 году. Лукашенко объяснил, что чем больше Запад будет «напрягать» общество, тем быстрее он пойдет на выборы.

Президент Белоруссии рассказал и о единстве с Россией. По его словам, два государства совместными усилиями смогут противостоять любому противнику. В нынешнем мире понимают только силу, заключил Лукашенко.