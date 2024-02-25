25 февраля 2024, 11:53
Белоруссия всегда будет едина с Россией — Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия противостоят любому противнику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна всегда будет едина с Россией и совместными усилиями государства смогут противостоять любому противнику. Об этом написало РИА «Новости».
«Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир — это сила. Понимают только силу», — добавил белорусский лидер.
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Лукашенко также рассказал, что собирается участвовать в президентских выборах в 2025 году, причем отметил, что чем сильнее Запад будет «напрягать» его страну, тем быстрее он решится стать кандидатом.
Ранее, 20 февраля, Александр Лукашенко заявил, что у границы Союзного государства скопились тысячи бронемашин и десятки тысяч бойцов стран НАТО. Он сообщил также, что Североатлантический альянс разместил рядом с Белоруссией и Россией около 32 тысяч военных.
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