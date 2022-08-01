Клюшина назвали потенциальным кандидатом на обмен заключенными между США и Россией
Bloomberg: заключенный Клюшин является потенциальным кандидатом на обмен с Россией
Имя еще одного россиянина появилось в теме обмена заключенными между Россией и США. Речь идет о бизнесмене Владиславе Клюшине, заявило агентство Bloomberg.
«Потенциальным кандидатом [на обмен] для России может быть Владислав Клюшин», — написали авторы материала.
Они пояснили, что власти США предложили России обменять американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Первую судят за контрабанду наркотиков, а второй находится за решеткой по статье о шпионаже.
«Обсуждения шли с перерывами с июня, поскольку Москва не хочет соглашаться на сделку, которую она считает неравноправной», — отметили журналисты со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что Россия хочет вернуть из США предпринимателя Виктора Бута. Он находится под стражей с 2008 года и отвергает обвинения в поддержке терроризма, а также подготовке сговора с целью убийства американцев.
Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, переговоры по обмену заключенными ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока достичь не удалось.