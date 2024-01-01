01 января 2024, 15:39
Клянчат средства у Запада. Путин объяснил, на чем держится экономика Украины
Путин заявил, что экономика Украины держится только на подачках
Экономика Украины держится только на подачках, которые выпрашивают ее руководители во время турне по странам Запада. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными в госпитале имени Вишневского.
По словам Путина, Россия сохранила свою экономику, не дав противникам ее разрушить. И речь идет не об Украине, которая «не в состоянии это сделать», а о финансирующих ее западных странах.
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«Украина сама полностью разрушена уже, существует только на подачки. Все ездят руководители [Украины], с протянутой рукой клянчат лишний миллион долларов», — пояснил глава государства.
В России же ситуация в экономике «совершенно другая», добавил Путин. Идет наращивание производства боеприпасов и вооружения для ВС России. Предприятия, обслуживающие технику, оперативно выполняют ремонт и возвращают ее в войска, заключил он.
Владимир Путин
Украина
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