Мир 01 января 2024, 15:39 Клянчат средства у Запада. Путин объяснил, на чем держится экономика Украины Путин заявил, что экономика Украины держится только на подачках РИА «Новости»

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Экономика Украины держится только на подачках, которые выпрашивают ее руководители во время турне по странам Запада. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными в госпитале имени Вишневского.

По словам Путина, Россия сохранила свою экономику, не дав противникам ее разрушить. И речь идет не об Украине, которая «не в состоянии это сделать», а о финансирующих ее западных странах.

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«Украина сама полностью разрушена уже, существует только на подачки. Все ездят руководители [Украины], с протянутой рукой клянчат лишний миллион долларов», — пояснил глава государства.

В России же ситуация в экономике «совершенно другая», добавил Путин. Идет наращивание производства боеприпасов и вооружения для ВС России. Предприятия, обслуживающие технику, оперативно выполняют ремонт и возвращают ее в войска, заключил он.