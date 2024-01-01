Спецоперация 01 января 2024, 14:57 Исчерпание наступает быстро. Путин — о расходе боеприпасов ВСУ Путин сопоставил расход боеприпасов ВСУ с объемом их выпуска в США РИА «Новости»

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Украинские военные тратят за сутки пять-шесть тысяч 155-миллиметровых снарядов. Такие данные озвучил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.

При этом глава государства обратил внимание, что США в месяц производят только 14 тысяч единиц боеприпасов.

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«Исчерпание наступает довольно быстро», — констатировал президент.

Отдельно Путин отметил, что Россия наращивает поставки вооружения для своих вооруженных сил. За год в стране произвели и отремонтировали более 1,6 тысячи танков, указал он.

По оценке президента, ситуация на поле боя в зоне спецоперации меняется.

«Противник постепенно сдувается», — подчеркнул Путин.