Клип Little Big побил по просмотрам конкурентов по Евровидению всего за 12 часов

Российская группа Littlе Вig взорвала своим клипом на песню Unо YоuTubе. Видео, которое россияне записали для Евровидения, меньше чем за сутки просмотрели более двух миллионов раз.

Клип появился на Youtube в ночь с 12 на 13 марта. Сейчас его просмотрели более 2,4 миллиона раз и поставили 232 тысячи лайков (против 23 тысячи дизлайков). Интернет-пользователи оставили к Unо свыше 24 тысяч комментариев. В основном они на русском. Вот некоторые из них:

«Красавцы!!! Сначала не зашло совсем, а теперь слушаю в сотый раз без остановки. Они уже порвали всех своей нестандартностью!» — Ангелина Батаева.

«Благодаря клипу Little Big я научился считать до 6 на испанском», — BAKLAN.

«Что не так с этой песней? Какого черта я не могу ее выключить? Это магия…», — Анна Зимина.

Но иностранцы тоже отметились в комментариях.

«О боже, это так весело! 12 очков от Польши», — siwienty14.

«Я думаю, это первый комментарий на касталонском. Я давно их слушаю, и я рада, что они наконец поедут на Евровидение с этой бомбой», — Edward von Einzbern.

«Почему я хочу слушать это снова и снова?» — MATA MELON feat.Chilledlum.

На втором месте по просмотрам клип украинской участницы Евровидения Go-A. За две недели ее видео посмотрели миллион раз. За это же время чуть меньше миллиона набрала и работа британца Джеймса Ньюмана.

Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Ранее критик Артемий Троицкий оценил шансы на победу Little Big на Евровидении.