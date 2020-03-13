Артемий Троицкий считает песню и клип Uno не самыми интересными в карьере Little Big. Тем не менее шансы хорошо выступить на Евровидении у группы есть, заявил критик в разговоре с «360».

«Я посмотрел клип только что. Я бы сказал, что он меня скорее разочаровал», — сказал Троицкий.

Тем не менее он считает, что Little Big — удачный выбор для России. Ведь это забавная группа, у которой есть много поклонников по всей стране и за рубежом. По его мнению, песня сама по себе забавная, хотя не самая лучшая в репертуаре Little Big. На его взгляд, ее портит то, что она «одномерная латинская», нет в ней «особо прикола».

Хотя в любом случае я считаю, что даже самое барахло в исполнении Little Big намного забавнее, чем всякие пафосные кукариные песни в исполнении артистов типа Полины Гагариной, Сергея Лазарева и так далее. Поэтому шансы есть. Но я думал, будет что-то более занимательное Артемий Троицкий.

По его словам, у него нет фаворитов на Евровидении, потому что в принципе он равнодушно относится к конкурсу.

В ночь с 12 на 13 марта Little Big представила клип на песню Uno. Именно с этим треком группа собирается покорять Евровидение. Оно пройдет в Роттердаме в мае. Меньше чем за сутки видео Little Big посмотрели более 1,2 миллиона раз. Сами ребята и их фронтмен Илья Прусикин считают своими конкурентами участников из Болгарии, Исландии и Литвы.