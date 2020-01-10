Клинцевич назвал правдоподобной гибель украинского Boeing от внешних причин

Сенатор Франц Клинцевич предположил, что украинский лайнер мог рухнуть под Тегераном из-за внешних причин. Однако, по его словам, «искать российский след в катастрофе глупо».

«Очень похоже на внешнее воздействие — это действительно так. Но это требует проверки. Мы должны подождать», — приводит «Интерфакс» слова Клинцевича.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна располагает информацией о том, что в украинский лайнер под Тегераном случайно попала иранская ракета. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился со своим канадским коллегой и допустил возможность, что самолет рухнул из-за ошибочного удара иранских систем ПВО. СНБО Украины собрался искать на месте катастрофы обломки ракеты российского ЗРК «Тор». Украинская комиссия по расследованию крушения уже прибыла в Иран.

Лайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» упал утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Борт направлялся в Киев. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Одной из основных версий ЧП называют возгорание двигателя.