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    23 апреля 2021, 16:53

    Клинцевич: Чехия многое потеряет в конфликте с Россией

    Дарья Морозова

    Политик Франц Клинцевич считает, что Чехия начала дипломатическую войну с Россией, которая ударит по ней самой. Об этом сообщил телеканал ОТР.

    «В данной ситуации, мне кажется, мы особо ничего не потеряем, а вот Чехия потеряет и очень много», — выразил мнение Клинцевич.

    Ранее Прага обвинила Москву в причастности к взрыву 2014 года и первой выслала дипломатов из страны. На зеркальный ответ Москвы страна отреагировала выдворением сразу шести десятков сотрудников посольства.