Клинцевич: Чехия многое потеряет в конфликте с Россией

Политик Франц Клинцевич считает, что Чехия начала дипломатическую войну с Россией, которая ударит по ней самой. Об этом сообщил телеканал ОТР.

«В данной ситуации, мне кажется, мы особо ничего не потеряем, а вот Чехия потеряет и очень много», — выразил мнение Клинцевич.

Ранее Прага обвинила Москву в причастности к взрыву 2014 года и первой выслала дипломатов из страны. На зеркальный ответ Москвы страна отреагировала выдворением сразу шести десятков сотрудников посольства.