Клинтон назвала условие возможного выхода США из НАТО

Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон допустила, что Штаты вышли бы из НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа на высший государственный пост в 2020 году. Об этом она заявила в интервью британской газете Financial Times.

«Если бы Трамп выиграл в 2020 году, он бы вышел из НАТО. Я в этом не сомневаюсь», — заявила Клинтон.

Она выступала кадидатом в президенты США от демократической партии в 2016 году и проиграла кандидату от республиканцев Трампу. Сейчас экс-госсекретарь выразила мнение, что он может решить баллотироваться в президенты в 2024 году.

«Я не знаю, кто бросит ему вызов на праймериз Республиканской партии», — отметила Клинтон.

Выборы 46-го президента США прошли 3 ноября 2020 года. Победу одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп долго не признавал результаты выборов и отказался посещать инаугурацию нового главы государства — подобное произошло впервые за 150 лет.

Очередные выборы президента США намечены на 2024 год.

Ранее сам Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками, предупредил, что действия США в рамках конфликта на Украине могут привести к началу третьей мировой войны.