Трамп предсказал третью мировую войну из-за действий США на Украине

Действия США в рамках конфликта на Украине могут привести к началу третьей мировой войны. Об этом предостерег Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в городе Нэшвилл, штат Теннесси.

Причиной являются поставки вооружения Киеву на миллиарды долларов. Слова экс-президента США привел ТАСС.

«Возможно, это приведет к третьей мировой войне из-за того, что мы делаем. Мы только что дали 40 миллиардов долларов в дополнение к еще 16 миллиардам, всего 56 миллиардов долларов», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул в очередной раз, что союзники США в Европе оказывают Украине помощь в гораздо меньших объемах.

«Если вы посмотрите на Европу, Германию или Францию и другие страны, то они дали только небольшую часть от того, что дали мы», — отметил бывший президент.

Трамп подчеркнул, что если бы он был президентом, ничего подобного не произошло.

Почти половина жителей США заявила, что страна стоит на пороге гражданской войны — противостояние случится уже в ближайшем будущем.