Клиника «Шарите» заявила об отключении Навального от ИВЛ

«Состояние Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года проходит лечение в клинике „Шарите“, продолжает улучшаться. Пациента успешно отключили от ИВЛ. Сейчас он может ненадолго вставать с постели», — говорится в сообщении клиники.

Врачи добавили, что рассказать о состоянии Навального решили после консультации с ним и его женой Юлией.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, и мужчину отвезли в реанимацию, где он пробыл два дня. Потом семья увезла его на лечение в Берлин. Правительство Германии заявило, что в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок».

Омские врачи никакого яда у него не нашли, а Берлин до сих пор отказывается показать официальные результаты исследования.