В Германии отказались передавать результаты анализов Навального

Специалисты военного института в Германии не будут передавать данные об исследованиях Алексея Навального российской стороне. Об этом прессе заявили в Медико-санитарной службе Бундесвера.

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ», — ответили в службе на вопрос, будут ли немецкие военные передавать данные по просьбе российских властей.

В Медико-санитарной службе добавили, что «в столь чувствительной сфере это недопустимо по соображениям безопасности и интересов ФРГ».

Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене обнаружил в биоматериалах Навального следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Сам политик находится на лечении в берлинской клинике. В понедельник, 7 сентября, его вывели из искусственной комы, в которой он пробыл с 20 августа.

В конце августа Генпрокуратура России обратилась в Минюст Германии с просьбой предоставить результаты анализов Навального. После этого министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас говорил, что Германия не видит препятствий для обмена информацией с Россией по делу Навального.