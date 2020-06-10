Климкин рассказал, как Украине «вернуть» Крым

Бывший министр Украинской дипломатии Павел Климкин ответил на слова Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым и она его отдаст. Климкин назвал единственный возможный способ вернуть полуостров.

По словам экс-министра иностранных дел, президенту нужно снять розовые очки. По его мнению, никто в России добровольно не откажется от Крыма.

«Крым можно только отобрать», — написал он в Twitter.

Ранее Зеленский заявил, Украина и Россия не смогут снова наладить отношения без возвращения Крыма. По мнению президента, через несколько лет россиянам будет стыдно за все, что произошло на полуострове. Также он подчеркнул, что рано или поздно территория вернется в состав Украины.