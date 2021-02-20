Климатолог предупредил о холоде в 2021 году и дал этому объяснение

Наступивший год будет холоднее, чем прошлый. Всему виной климатическое явление Ла-Нинья в Тихом океане. Об этом рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

«Уже понятно, что 2021 год будет не жарче, а холоднее 2020 года. Потому что в настоящее время развивается так называемое Ла-Нинья в Тихом океане, и, соответственно, происходит как бы всасывание тепла в океан из атмосферы», — приводит ТАСС слова Кокорина.

Он отметил, что в 2022 году снова потеплеет.

Колебание температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане, в районе экватора, которое называют Ла-Нинья, сильно влияет на климат Земли. Это явление связано с охлаждением поверхности океана в сочетании с изменениями циркуляции атмосферы в тропиках.

На прошлой неделе ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал в Центральной России холодное начало весны и жаркое лето. Долгожданное тепло придет уже в мае.