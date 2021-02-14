Весна в Москве начнется с холодов. А лето пообещали жаркое

Начало весны в Москве будет холодным, но уже в мае станет тепло. О том, какая весенняя погода ожидается в столице, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Снежное покрывало, которое образовалось на просторах Среднерусском равнины, станет своеобразной холодильной камерой, оказывающей влияние на температурный фон. Поэтому март и первая половина апреля, по оценке синоптика, будут холодными с температурой на один-четыре градуса ниже нормы.

Началом весны по климатическому календарю принято считать 27 марта, но в этом году в Москве эта дата будет сдвинута на неделю-две, сообщил метеоролог. Средняя дата схода снежного покрова в столице — 12 апреля, самая поздняя — 19 апреля. В лесах снег может продержаться вплоть до 1 мая.

«А потом климатическое качели пройдут в обратную сторону. Вторая половина апреля, май, весенне-летний сезон будут теплыми и местами жаркими. Климатическая система пойдет в знак плюс и компенсирует нам все неприятности, связанные с холодом», — рассказал Тишковец РИА «Новости».

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