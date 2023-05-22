Мир 22 мая 2023, 09:54 Климатолог предсказал самый жаркий год в истории Климатолог Кокорин: самым жарким годом в истории станет 2025-й или 2026-й РИА «Новости»

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Глобальная температура на планете достигнет рекордно высоких значений в 2025 или 2026 году. Об этом РИА «Новости» сообщил климатолог Алексей Кокорин.

«Самым вероятным пока что видится 2025 или 2026 год. Все зависит от того, насколько продлится смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Продлится она год или три — сейчас предсказать невозможно», — сказал он.

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Кокорин отметил, что если на Земле произойдет мощное извержение вулкана, то потепления не произойдет.

«Все дело в том, что попадание пепла в стратосферу ведет к глобальному похолоданию и антипарниковому эффекту», — добавил климатолог.

Смена фаз течений в океане связана с тем, что при Ла-Нинье больше всего тепла получает сама водная среда, а при Эль-Ниньо тепловой поток идет из океана в атмосферу. Кокорин уточнил, что во второй половине 2023 года начнется процесс смены фаз.