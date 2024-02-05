Мир 05 февраля 2024, 16:33 Кличко выступил против политических интриг и отставки Залужного Мэр Киева Кличко призвал власти прекратить интриги на фоне сообщений о Залужном Sebastian Gollnow/dpa/globallookpress

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Украинским властям следует прекратить вести внутреннюю борьбу и политические интриги. Об этом заявил Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал сообщения о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и назвал его увольнение серьезным шагом. По мнению Кличко, отстранение высокопоставленного военного не сможет исправить сложившуюся в стране ситуацию.

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«К сожалению, сегодня тот момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного», — написал мэр Киева.

Он отметил, что украинцы с напряжением ждут, чем закончится ситуация с увольнением главкома ВСУ. Кличко призвал руководство Украины понять «всю полноту своей ответственности» и серьезность принятых решений.

«Прекратите, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу», — указал мэр Киева.

Ранее газета Le Temps сообщила, что на увольнении Залужного настаивает Пентагон, проинформировал RT. Американские военные считают главкома ВСУ большой проблемой, отметил собеседник французского издания.