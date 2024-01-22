22 января 2024, 22:21
Кличко усомнился, что Украина вступит в ЕС
Мэр Киева Кличко усомнился, что Украина сможет вступить в ЕС
Мэр Киева Виталий Кличко усомнился, что Украина способна присоединиться к Европейскому союзу. Свое мнение он написал в Telegram-канале.
«Преследование независимых журналистов, угрозы, прослушивание и вмешательство в личную жизнь работников СМИ, критикующих власть… Действительно ли государство, в котором это происходит, движется в ЕС?» — отметил он.
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По словам киевского градоначальника, увеличивается число предпринимателей, недовольных коррупцией. Они жалуются на желание государства завладеть долей их бизнеса.
Ранее Виталий Кличко заявил, что ВСУ в последнее время стали испытывать безумное давление со стороны российских военных. Он отметил, что уже несколько месяцев войска Украины чувствуют большой дефицит боеприпасов.
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