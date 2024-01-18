Мир 18 января 2024, 20:15 Кличко пожаловался на безумное давление российских войск на ВСУ Кличко потребовал у Германии новую помощь из-за безумного натиска ВС России РИА «Новости»

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В последнее время Вооруженные силы Украины стали испытывать безумное давление со стороны российских войск. Об этом в интервью немецкой газете Bild рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

«Уже несколько месяцев ощущается безумная нехватка боеприпасов. <…> Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы послать сигнал Германии: <…> Мы никогда не должны недооценивать Россию», — сказал он.

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По словам политика, в последнее время натиск российских войск лишь усилился. Он также возмутился решением бундестага, отклонившего поставку Украине крылатых ракет Taurus.

«Вчерашнее решение не было позитивным для Украины», — добавил Кличко,

Министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что армия страны столкнулась со снарядным голодом, писал RT. По его словам, Запад должен помочь республике решить эту проблему.

Немецкое издание Bild, опираясь на засекреченные материалы бундесвера, заявило, что российские военнослужащие разгромят ВСУ летом 2024 года.