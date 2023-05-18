Мир 18 мая 2023, 20:33 Кличко сообщил о продолжении «дерусификации» объектов в Киеве Мэр Киева Кличко заявил о переименовании 26 городских объектов в рамках «дерусификации» Pixabay

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Киевский городской совет днем 18 мая принял решение о «дерусификации» еще 26 объектов, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Украины Виталий Кличко. По его словам, стране необходимо избавляться от советских и российских названий и символов.

Кличко рассказал, что власти переименовали станцию метро «Дружбы народов» в «Зверинецкую», «Площадь Льва Толстого» в «Площадь украинских героев», а также проектную станцию «Проспект Правды» в «Варшавскую».

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«Также переименовали ряд улиц и переулков в разных районах столицы. Всего в столице новые названия уже получили 314 городских объектов. Процесс дерусификации в Киеве продолжается», — подчеркнул Виталий Кличко и пообещал, что власти «навсегда избавят» город от названий, связанных с Россией и СССР.

В конце марта в Киеве убрали памятник советскому истребителю Миг-19. Монумент находился на территории школы № 5 в Печерском районе с 1986 года. В 2015 году украинские власти ввели в действие закон о декоммунизации, после чего начался процесс переименований городов и улиц, а также сноса памятников.