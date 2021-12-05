Кличко пообещал посыпать дороги «снегом» в снегопад

Мэр Киева Виталий Кличко, знаменитый своими цитатами, допустил очередную оговорку в прямом эфире. Говоря о борьбе с гололедом в украинской столице, Кличко пообещал посыпать дороги снегом во время снегопада.

«Всегда, когда снег, у нас Киев такой, сплошная корка. Все службы уведомлены. Будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро, ночью, днем. То есть все подготовлены», — сказал Кличко в эфире телеканала «Киев».

Цитаты Виталия Кличко обрели большую популярность в интернете и давно превратились в мемы. Пару лет назад он публично сказал, что власти Киева должны разрабатывать новые городские символы, которые будут «угрожать». Тогда градоначальник быстро поправил себя и отметил, что имел в виду «украшать».

На одном из следующих выступлений Кличко забыл, как по-украински будет «звездное небо» и выдумал собственное словосочетание, чем сразу вызвал шквал смеха от слушателей.

Сам Кличко однажды объяснил, что ему нет никакого дела до реакции на его постоянные оговорки. Мэр сказал, что он «не Цицерон» и не обязан красиво говорить. Он отметил, что ему важно одно: как люди оценивают его дела, результаты его работы, а не смех над его словами.