Пентагон допустил, что Россия может захватить ряд городов Украины

Россия обладает необходимой военной мощью для вторжения на Украину. Однако власти США считают, что соответствующе решение Москва пока не приняла. Такое мнение выскfзал в ходе выступления перед журналистами в Пентагоне американский министр обороны Ллойд Остин. Его слова привел ТАСС.

«Мы не считаем, что президент России Владимир Путин принял окончательное решение использовать свои вооруженные силы против Украины. Сейчас у него, несомненно, есть такая возможность. И в его распоряжении есть множество вариантов, включая захват городов и значительных территорий», — заявил Остин.

При этом глава Пентагона не исключил и различных провокаций со стороны РФ, а также признания российским правительством «отколовшихся территорий».

В то же время Остин убежден, что конфликт вокруг Украины не является неизбежным, вопрос можно решить при помощи дипломатии.

«Время и пространство для дипломатии все еще есть», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что в случае вторжения Росси за его страну не станет воевать ни одно государство Запада.