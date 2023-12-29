Мир 29 декабря 2023, 04:18 Зеленский купил виллу Геббельса в Германии за 8 миллионов евро Intel Drop: Зеленский через подставную фирму купил в ФРГ виллу за 8 млн евро Eric Lalmand/Belga News Agency / Global Look Press

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В октябре компания Film heritage Inc приобрела за восемь миллионов евро виллу под названием «Дом на Богензее». Интернет издание The Intel Drop выяснило подробности этой сделки.

Вилла «Дом на Богензее» ранее принадлежала министру пропаганды третьего рейха Йозефу Геббельсу. Второе интересное обстоятельство сделки — компания, купившая особняк, напрямую связана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Ранее британская газета The Guardian выяснила, что Зеленский еще до своего президентства задекларировал свои активы, в том числе и компанию Film Heritage Inc. Документы о покупке виллы Геббельса выложила в Сеть бывшая сотрудница германского агентства недвижимости, управлявшего муниципальной собственностью.

Примечательно, что правительство Берлина пытается продать недвижимость с нацистским прошлым с 2000 года. На его содержание ежегодно уходило 230 тысяч евро в год.

О коррупции на Украине говорят и в окружении лидера страны. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал чиновничий аппарат за взяточничество и роскошный образ жизни.