Мир 15 января 2024, 00:47 Бундесвер спрогнозировал, когда Россия разгромит ВСУ Bild: российские военные нанесут поражение ВСУ летом 2024 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Летом 2024 года российские войска разгромят ВСУ. Об этом заявили журналисты немецкого издания Bild со ссылкой на секретные материалы из бундесвера.

«Это учебный сценарий, где шаг за шагом, месяц за месяцем описывается, как будет действовать Путин», — сказано в статье.

Реклама

Согласно сценарию немецких военных, Россия вскоре начнет масштабное контрнаступление на Украину. Из-за недостаточной поддержки Запада в июне 2024 года ВСУ проиграют.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что США откажутся от дальнейшей поддержки украинской стороны из-за трудностей с учетом переданной ей техники. Военное ведомство Америки плохо следило за отправками на Украину, поэтому 1,699 миллиарда долларов не учли в сумме общих поставок. Это происшествие должно заставить конгресс отказаться от помощи ВСУ.