Мир 09 апреля 2024, 15:28 Кличко назвал причину, из-за которой США не помогают Украине Кличко: США не помогают Украине из-за республиканцев Wolfgang Maria Weber / Global Look Press

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Соединенные Штаты не помогают Украине из-за нежелания республиканцев. Об этом заявил мэр Киева Виталия Кличко, который встретился с некоторыми конгрессменами-республиканцами в Вашингтоне. Его процитировало издание Daily Beast.

«Сегодня мы видим, что республиканцы блокируют поставки оружия в Украину, мы слышим риторику Трампа — это всего лишь результат избирательной кампании», — отметил Кличко.

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По его словам, Украина стала заложницей внутренних разборок США. Мэр Киева подчеркнул, что отказ поддержки со стороны республиканцев продиктован предвыборной кампанией. Кличко выразил уверенность, что даже в случае победы бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на предстоящих выборах партия не откажется поддерживать Украину.

Как отметил немецкий эксперт в области безопасности Нико Ланге, на Западе тоже образовался раскол в вопросе помощи республике. Европейские союзники Украины не договорились о целях поддержки государства.