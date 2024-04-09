09 апреля 2024, 15:28
Кличко назвал причину, из-за которой США не помогают Украине
Кличко: США не помогают Украине из-за республиканцев
Соединенные Штаты не помогают Украине из-за нежелания республиканцев. Об этом заявил мэр Киева Виталия Кличко, который встретился с некоторыми конгрессменами-республиканцами в Вашингтоне. Его процитировало издание Daily Beast.
«Сегодня мы видим, что республиканцы блокируют поставки оружия в Украину, мы слышим риторику Трампа — это всего лишь результат избирательной кампании», — отметил Кличко.
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По его словам, Украина стала заложницей внутренних разборок США. Мэр Киева подчеркнул, что отказ поддержки со стороны республиканцев продиктован предвыборной кампанией. Кличко выразил уверенность, что даже в случае победы бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на предстоящих выборах партия не откажется поддерживать Украину.
Как отметил немецкий эксперт в области безопасности Нико Ланге, на Западе тоже образовался раскол в вопросе помощи республике. Европейские союзники Украины не договорились о целях поддержки государства.
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