Клад времен Второй мировой войны нашли в руинах польского замка

На территории разрушенного замка в польском городе Новы-Сонч археологи нашли сундук с серебряными предметами. Предположительно, это клад, который закопали местные евреи во время Второй мировой войны.

Находку в Королевском замке обнародовали представители Историко-исследовательской ассоциации. Об этом сообщило польское издание miastons.pl.

В сундуке нашли посуду, вазы, столовые предметы и кубки — все из чистого серебра. Экспертиза показала, что предметы сделали еще в начале XX века. Как рассказали местные историки, скорее всего, приборы принадлежали польским евреям. Они могли зарыть клад перед тем, как их согнали в гетто в 40-х годах прошлого века.

Сам замок, где обнаружили находку, построили еще в XIV веке, а во время войны в нем жили немецкие солдаты, там же они хранили боеприпасы.

Ранее американец нашел клад стоимостью миллион долларов, за которым охотились сотни людей, а пятеро даже погибли. Находка была спрятана археологом в прошлом веке — эксперт оставил послание с подсказками, где лежит клад. Мужчина нашел его в Йеллоустонском национальном парке.