Мир 20 февраля 2023, 22:33 США пригрозили Китаю «реальными последствиями» в случае поставок оружия России Госсекретарь США Блинкен: КНР ждут «реальные последствия» в случае поставок оружия России РИА «Новости»

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю «реальными последствиями» в случае военной помощи России в конфликте на Украине. При этом госсекретарь отказался обсуждать детали этих ответных мер. Такое заявление Блинкен сделал на пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, сообщило РИА «Новости».

«Мы обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность поддержать военные усилия России на Украине с летальной помощью. <…> Будут реальные последствия для наших отношений при поставках Китаем летального оружия России», — заявил Блинкен.

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Госсекретарь добавил, что в случае оказания военной помощи России, Китай ждут проблемы в отношениях и с другими странами.

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США следует прекратить распространять дезинформацию о военной помощи России. Он отметил, что американские власти не имеют права отдавать приказы Китаю. Также неприемлемы угрозы и давление в отношении российско-китайского сотрудничества.