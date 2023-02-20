20 февраля 2023, 22:33
США пригрозили Китаю «реальными последствиями» в случае поставок оружия России
Госсекретарь США Блинкен: КНР ждут «реальные последствия» в случае поставок оружия России
Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю «реальными последствиями» в случае военной помощи России в конфликте на Украине. При этом госсекретарь отказался обсуждать детали этих ответных мер. Такое заявление Блинкен сделал на пресс-конференции с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, сообщило РИА «Новости».
«Мы обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность поддержать военные усилия России на Украине с летальной помощью. <…> Будут реальные последствия для наших отношений при поставках Китаем летального оружия России», — заявил Блинкен.
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Госсекретарь добавил, что в случае оказания военной помощи России, Китай ждут проблемы в отношениях и с другими странами.
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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США следует прекратить распространять дезинформацию о военной помощи России. Он отметил, что американские власти не имеют права отдавать приказы Китаю. Также неприемлемы угрозы и давление в отношении российско-китайского сотрудничества.
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