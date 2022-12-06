Мир 06 декабря 2022, 12:31 Китайцы высмеяли Макрона за слова о глазах Путина Читатели газета «Гуаньча» высмеяли президента Франции Макрона из-за слов о глазах Путина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Читатели китайской газеты «Гуаньча» стали активно комментировать заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что он прочел в глазах российского коллеги Владимира Путина неприязнь к Соединенным Штатам. Одни пользователи высмеяли слова Макрона, другие увидели в них смысл.

«У Путина какие-то особенные глаза, бывший президент США Буш посмотрел в них и заглянул в душу к российскому президенту, а Макрон увидел неприязнь к Вашингтону», — написал один из читателей.

Реклама

Другой отметил, что после подобных заявление Макрона можно потерять дар речи. Третий высказал мнение, что такая интерпретация взгляда Путина неудивительна. По словам комментатора, США используют ситуацию на Украине как возможность уничтожить Россию.

Реклама

«Хорошо известно, что Америка постоянно провоцирует войну вместо того, чтобы посредничать в мире», — отметил он.

Еще один читатель газеты предположил, что стратегия американских властей заключается в подавлении и уничтожении стран, которые угрожают господству Соединенных Штатов.

«Действия США должны быть осуждены ООН и мировым сообществом», — заключили читатели.